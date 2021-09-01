Иван Квитка после выборов в Госдуму поблагодарил тюменцев за доверие

Иван Квитка | Фото: партия "Единая Россия" Иван Квитка | Фото: партия "Единая Россия"

Иван Квитка избран депутатом Государственной думы по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186. За него проголосовали 168 тыс. 190 человек – 47,42%.

"Спасибо вам за доверие, - обратился он к своим избирателям. - Вы высоко оценили результат ежедневной работы, которую мы ведем, всегда основываясь на мнении людей. Проведены тысячи встреч с гражданами в ходе рабочих поездок в районы и города области, оказаны масштабные социальные меры поддержки населению. Несмотря на условия пандемии, исполнена предвыборная программа партии, принятая в 2016 году, и эффективно реализованы национальные проекты. Впереди много работы в интересах родной Тюменской области. Оправдаю ваше доверие".

По Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 победу одержал Николай Брыкин. За него отдали голоса 169 тыс. 779 человек, что составило 50,89% от общего числа проголосовавших.

Избирательная комиссия Тюменской области признала выборы состоявшимися и утвердила их результаты.