Александр Моор поблагодарил жителей Тюменской области за участие в выборах

| Фото: из официального аккаунта Александра Моора | Фото: из официального аккаунта Александра Моора

Уважаемые земляки! Спасибо всем, кто нашел время и возможность прийти на избирательные участки и проголосовать.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"Я благодарю всех жителей Тюменской области независимо от того, за кого вы отдали свой голос", - написал он и выразил уверенность, что депутаты, представляющие разные политические силы, будут плодотворно работать на благо избирателей, сделают всё для развития и процветания Тюменской области.