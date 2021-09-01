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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Александр Моор поблагодарил жителей Тюменской области за участие в выборах

Губернатор, 16:29 21 сентября 2021

из официального аккаунта Александра Моора | Фото: из официального аккаунта Александра Моора

Уважаемые земляки! Спасибо всем, кто нашел время и возможность прийти на избирательные участки и проголосовать.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"Я благодарю всех жителей Тюменской области независимо от того, за кого вы отдали свой голос", - написал он и выразил уверенность, что депутаты, представляющие разные политические силы, будут плодотворно работать на благо избирателей, сделают всё для развития и процветания Тюменской области.

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# Александр Моор , выборы

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