Николай Брыкин поблагодарил тюменцев за поддержку: "Это наша общая победа"

Николай Брыкин| Фото: партия "Единая Россия" Николай Брыкин| Фото: партия "Единая Россия"

Николай Брыкин поблагодарил жителей Тюменской области за поддержку. По результатам выборов депутатов Государственной думы по одномандатному округу № 185 его кандидатуру поддержали 169 тыс. 779 человек, это 50,89% избирателей.

"Считаю, что это наша с вами общая победа. На протяжении предыдущих пяти лет мы находили эффективные методы и формы работы, взаимодействовали с властями различных уровней и доводили начатые дела до конца. Перед нами и сегодня стоит не мало серьезных задач, которые мы должны вместе с вами решать для улучшения качества жизни людей земли тюменской. И мы будем это делать", - заверил он.

Напомним, Николай Брыкин - член партии "Единая Россия". Он родился 25 ноября 1959 года в селе Солдатское Воронежской области. По его инициативе создана региональная общественная организация "Защита Отечества" для помощи ветеранам, патриотического, духовно-нравственного, спортивного воспитания молодежи. В Госдуме седьмого созыва был членом комитета по государственному строительству и законодательству, сообщается на сайте регионального отделения партии "Единая Россия. "

Избирательная комиссия Тюменской области признала выборы состоявшимися и утвердила их результаты 21 сентября.