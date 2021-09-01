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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Николай Брыкин одержал победу по одномандатному округу №185 в Госдуму

Политика, 14:17 20 сентября 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51,01% голосов избирателей получил Николай Брыкин, представляющий партию "Единая Россия". Он баллотировался по 185 одномандатному округу в Государственную думу. Об этом во время пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"160 тысяч 748 человек проголосовали за Николая Гавриловича Брыкина. На втором месте Глеб Александрович Трубин из ЛДПР, набравший 11, 20% это 35 тысяч 519 голосов", - уточнил он.

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