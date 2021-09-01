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Ишимская пенсионерка перевела мошеннику 600 тысяч рублей

Происшествия, 12:12 21 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенника, обманувшего пенсионерку из Ишима, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

74-летняя местная жительница познакомилась в интернете с мужчиной. Он рассказал ей, что находится в трудной жизненной ситуации, не может вернуться на родину и просил помочь ему финансово. Женщина оформила на себя несколько кредитов, а деньги перевела злоумышленнику. В общей сложности жительница Ишима направила мошеннику 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан никогда не переводить незнакомцам деньги.

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# мошенничество , пенсионерка

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