Ишимская пенсионерка перевела мошеннику 600 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенника, обманувшего пенсионерку из Ишима, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

74-летняя местная жительница познакомилась в интернете с мужчиной. Он рассказал ей, что находится в трудной жизненной ситуации, не может вернуться на родину и просил помочь ему финансово. Женщина оформила на себя несколько кредитов, а деньги перевела злоумышленнику. В общей сложности жительница Ишима направила мошеннику 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан никогда не переводить незнакомцам деньги.