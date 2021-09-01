  • 21 сентября 202121.09.2021вторник
  • USD73,3315
    EUR85,8785
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Ультрамарафонец Эдуард Цвигун пройдет 500 км по дорогам Тюменской области

Спорт, 12:35 21 сентября 2021

группа "Я иду, открываю Россию" во ВКонтакте | Фото: группа "Я иду, открываю Россию" во ВКонтакте

Российский ультрамарафонец Эдуард Цвигун вышел на старт пятого этапа Всероссийского спортивно-туристического проекта "Я иду, открываю Россию", сообщает администрация Тюменского района.

Спортсмену предстоит пройти северной ходьбой 500 км в Тюменской области за 14 дней. В маршрут Эдуарда Цвигуна вошли с. Каскара и Созоново. Завершит свой поход он 2 октября, направляясь из с. Леваши в Тюмень. На пути следования по маршруту Эдуард Цвигун планирует посетить исторические и памятные места, культурные объекты и заповедные территории Тюменской области, а также будет готов предоставить возможность желающим присоединиться к нему на доступных участках дистанции.

Проект реализуется в Тюменской области с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# марафон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 21.09.2021Ультрамарафонец Эдуард Цвигун пройдет 500 км по дорогам Тюменской области
10:16 21.09.2021ХК "Рубин" одолел "Звезду" в серии буллитов
18:21 20.09.2021Боксеры из Тюмени посетили музей Петра Ершова в Ишиме
17:13 20.09.2021В Ялуторовске определили самых точных парашютистов