Ультрамарафонец Эдуард Цвигун пройдет 500 км по дорогам Тюменской области

| Фото: группа "Я иду, открываю Россию" во ВКонтакте | Фото: группа "Я иду, открываю Россию" во ВКонтакте

Российский ультрамарафонец Эдуард Цвигун вышел на старт пятого этапа Всероссийского спортивно-туристического проекта "Я иду, открываю Россию", сообщает администрация Тюменского района.

Спортсмену предстоит пройти северной ходьбой 500 км в Тюменской области за 14 дней. В маршрут Эдуарда Цвигуна вошли с. Каскара и Созоново. Завершит свой поход он 2 октября, направляясь из с. Леваши в Тюмень. На пути следования по маршруту Эдуард Цвигун планирует посетить исторические и памятные места, культурные объекты и заповедные территории Тюменской области, а также будет готов предоставить возможность желающим присоединиться к нему на доступных участках дистанции.

Проект реализуется в Тюменской области с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества.