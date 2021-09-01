Паралимпийцу Антону Прохорову и его тренеру в Ишиме вручили знак "За заслуги перед городом"

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Знаки "За заслуги перед городом" и почетные грамоты вручили чемпиону Паралимпийских игр в Токио Антону Прохорову и его наставнику – заслуженному тренеру России Олегу Скаморовскому в Ишиме, сообщает городская администрация.

"Гордимся тобой! Ты защищал честь России, Тюменской области, ишимской земли. Желаю не останавливаться на достигнутом, смело брать новые рекорды!", – обратился к победителю глава города Федор Шишкин.

По словам тренера Олега Скаморовского, сейчас Антону предстоит подготовка к чемпионату мира в Японии в 2022 году. Программа тренировок плотная, 21 сентября спортсмен и тренер улетают на сборы в Адлер, в октябре – в Кисловодск, в декабре пройдут промежуточные соревнования, весной тренировки вновь продолжатся в Кисловодске и Адлере.

"Для зимних занятий легкой атлетикой в Ишиме необходимо сначала оборудовать место, где можно будет бегать в шиповках. Этот вопрос поднят, поэтому надеемся, что со временем будем тренироваться круглогодично", - подчеркнул Скаморовский.

Напомним, что Антон Прохоров выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в беге на 100 метров в классе T63. Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды и поставил новый мировой рекорд. В Москве он получил государственную награду орден Дружбы, который вручил спортсмену президент России Владимир Путин.

Инна Кондрашкина