Президент Путин наградил паралимпийского чемпиона из Ишима Антона Прохорова орденом Дружбы

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Государственную награду орден Дружбы вручил президент России Владимир Путин ишимскому паралимпийцу Антону Прохорову, завоевавшему золотую медаль и поставившему новый мировой рекорд на играх в Токио. Церемония награждения прошла 13 сентября в Кремле.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил его тренер Олег Скомаровский.

"Завтра встречаем Антона в аэропорту, скоро ему предстоит встреча с губернатором. Чувствует себя победитель отлично, воспринял все сдержанно, но с большой радостью. У меня до этого уже были олимпийские чемпионы, но паралимпийских игр – впервые", - рассказал тренер по легкой атлетике.

Сразу же увеличилось количество желающих отдать детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья в ишимскую спортивную школу. Но для того, чтобы особенные ребята смогли заниматься, пояснил Олег Скомаровский, сначала нужно оборудовать место для зимних занятий легкой атлетикой, где можно будет бегать в шиповках.

Напомним, Антон Прохоров завоевал золотую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио и поставил новый мировой рекорд в категории Т42 (спортсмены с одиночной ампутацией выше колена или с аналогичной инвалидностью) - преодолел дистанцию за 12,04 секунды.

Летние Паралимпийские игры в Токио проводились с 24 августа по 5 сентября. Российская сборная завоевала на них 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете. Указ о присуждении государственных наград медалистам Паралимпиады президент подписал 11 сентября.

Инна Кондрашкина