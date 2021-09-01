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В тюменской поликлинике пациентов после COVID-19 реабилитируют с помощью телемедицинских технологий

Общество, 17:49 21 сентября 2021

городской поликлиники № 17 | Фото: городской поликлиники № 17

Телемедицинские технологии для реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию, применяют специалисты тюменской городской поликлиники № 17, сообщает пресс-служба медучреждения.

Показания для реабилитации в онлайн-формате определяет лечащий врач. Он выдаёт пациенту памятку, подробно информирует о том, как будут проходить занятия с помощью телемедицинских технологий, и передаёт данные больного заведующему отделением или врачу-терапевту. После этого пациента приглашают на лечение, передают ему видеоматериалы и памятки по проведению ЛФК в домашних условиях, а также ингалятор-тренажёр и пульсоксиметр – прибор для определения уровня насыщения крови кислородом.

Пациент у себя дома выполняет комплекс специально разработанных врачами физических упражнений, дыхательные тренировки с помощью ингалятора-тренажёра, несколько раз в день и непосредственно во время процедур измеряет себе сатурацию.

Врач ЛФК через приложение "Телемед72" по видеосвязи следит за правильностью выполнения упражнений и состоянием пациента. При необходимости он также может получать консультации психолога по телефону или видеосвязи.

Через две-три недели пациента приглашают на осмотр, ему дают рекомендации по медикаментозному лечению, после чего он приступает к очному этапу реабилитации в течение 14 дней (ЛФК, физиолечение при отсутствии противопоказаний, психотерапия).

По завершении курса реабилитации пациент получает выписной эпикриз, видеоматериалы и памятку с комплексами упражнений в соответствии с оценкой одышки по шкале Борга, рекомендации врача-терапевта по медикаментозной терапии, длительности выполнения лечебной физкультуры. С помощью приложения "Телемед 72" врачи проводят дистанционный мониторинг выполнения назначений.

Практика показала, что раннее начало реабилитации после пневмонии на фоне COVID-19 на амбулаторном этапе у пациентов с легким течением заболевания полностью устраняет одышку, у больных со среднетяжелым и тяжелым течением улучшает состояние на 60%.

Восстановление мышечной силы отмечается у всех пациентов. Кроме того, наблюдается ярко выраженная положительная динамика в нормализации психоэмоционального фона, улучшении качества жизни.

Этот новый вид медицинских услуг стал доступен тюменцам благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", одним из важнейших направлений которого является цифровизация медицины.

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# здравоохранение , коронавирус , реабилитация

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