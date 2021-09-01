Об открытии Сибири европейцами расскажут на Стеллеровских чтениях в Тюмени

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XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Стеллеровские чтения" пройдет в ТюмГУ в онлайн-формате 24 сентября. Открытие Сибири европейцами в XVIII – XXI веках станет основной темой чтений, сообщает вуз.

Спикеры расскажут о вкладе Георга Стеллера в мировую науку; месте Сибири в диалоге культур Европы и Азии; о Евразии в трудах европейских ученых; вкладе западноевропейских и отечественных ученых в исследование Сибири, роли исторического туризма в развитии регионального туристского потенциала.

Вместе с тюменскими учеными представят свои работы докладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, иных городов России, а также историки-краеведы Германии, Дании, Финляндии и Украины.

Для участия в качестве слушателя необходимо направить заявку на электронный адрес: i.n.yurkova@utmn.ru.