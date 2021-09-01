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Наркодельцов из Омска и Барнаула задержали в Тюмени

Происшествия, 11:31 22 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Барнаула и Омска, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержала полиция в Тюменской области. При досмотре в их машине обнаружены свертки с 6 гр. "соли", сообщает региональное УМВД.

Также было установлено, что барнаулец ранее приобрел наркотик для дальнейшего сбыта, но забрать его из тайника в лесном массиве не успел. На месте правоохранители изъяли четыре полимерных пакета с 2 кг метилэфедрона.

В квартире изъяты еще несколько свертков с, предположительно, наркотическими веществами, упаковки шприцов. Возбуждено уголовное дело, мужчины содержатся под стражей. Расследование продолжается.

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# наркотики , уголовное дело

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