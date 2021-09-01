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Сайты с поддельными дипломами закрыли по иску ялуторовской прокуратуры

Происшествия, 18:42 22 сентября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Восемь сайтов по продаже поддельных дипломов вузов, дипломов техникумов, колледжей, ПТУ, а также школьных аттестатов заблокированы по требованию Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Ресурсы, на которых размещалась информация о продаже документов об образовании, были обнаружены в ходе мониторинга сети Интернет. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В Ялуторовский районный суд было направлено административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

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# поддельный аттестат

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