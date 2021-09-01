Тюменцы могут получить призы за фотографии, коллажи и видео о Речном порте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотографии, рисунки, коллажи и творческие работы в других форматах о Речном порте могут представить тюменцы на конкурс от фотоклуба Школы перспективных исследований и застройщика "Брусника".

Горожанам предлагают поразмышлять о значении, будущем Речного порта и воспоминаниях о нем. Конкурсантов не ограничивают в форматах — это может быть даже аудио и видео. Работу можно загрузить в папку на Google Диск.

"В Тюмени застраивается и обустраивается район речного порта. Это исторически значимое, необычное место в центре города. Чтобы учесть мнения всех потенциальных жителей и посетителей района, застройщик "Брусника" запустил опрос, который можно пройти по ссылке. Кроме мнений и желаний хотелось бы увидеть образы, мечты, ассоциации. Для этого мы запускаем конкурс искусств", — рассказали организаторы.

Прием работ продлится до 4 октября. Итоги конкурса подведут 10 октября. Призы получит тройка финалистов, выбранная жюри. За первое место полагается сертификат номиналом 5000 рублей в книжный магазин "Никто не спит". Обладателю второго места вручат книгу, а третьего – мерч.

Желающие успевают принять участие в опросе о Речпорте. Исследование поможет создать городской квартал, который будет учитывать предпочтения жителей, бизнеса, культурных и спортивных сообществ Тюмени. В частности, горожане могут высказаться на тему того, чем бы они хотели заниматься на территории Речного порта после преображения, рассказать о том, каких учреждений культуры и социальной сферы не хватает здесь.