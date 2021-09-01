Полиция сообщает: в Тюмени студент принес в колледж оружие для страйкбола

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиция выясняет обстоятельства инцидента с предметом, похожим на оружие, в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета в Тюмени, который произошел 23 сентября.

"В 11 часов 10 минут в полицию города поступило сообщение о том, что в здание колледжа зашел молодой человек с чехлом для оружия. Сотрудник охраны учебного заведения чехол с содержимым изъял, а молодого человека задержал. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По предварительным данным, 19-летний студент колледжа договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле.

Обстоятельства устанавливаются.