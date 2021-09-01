Павшую от гриппа птицу в Тюменском районе уничтожают в мобильном утилизаторе

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

На подходе к очагу заражения птичьим гриппом в Тюменском районе установлены дезбарьеры и КПП, на которых круглосуточно дежурят сотрудники полиции. Павшую птицу уничтожают в мобильном утилизаторе. Об этих мерах на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщила глава муниципального образования Светлана Иванова.

Также администрации Червишево поручено организовать подворовый обход и предоставить до 28 сентября данные о поголовье птицы в личных подворьях, а также разъяснить собственниками риски, которые несет заболевание. Сотрудникам ГИБДД поручено отслеживать перевозку птицы по территории района.

Напомним, карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в Тюменской области на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино. Зоной наблюдения являются населенные пункты Червишево, Леваши и деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

В ходе заседания представитель Россельхознадзора акцентировал внимание руководства птицефабрик, расположенных в Тюменском районе, особенно "Пышминской", на усиление мер безопасности. Рекомендовано провести аудит птицы, установить дополнительные дезбарьеры перед парковками личного транспорта работников, тщательно обеззараживать корма.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Андрей Накатаев сообщил, что штаммы вируса гриппа А и птичьего гриппа – родственные. А потому представляют угрозу здоровью людей. Необходимо активизировать прививочную кампанию, в первую очередь, в Червишевском муниципальном образовании, а также в соседних к нему – Онохинском и Успенском.

Светлана Иванова уточнила, что в угрожаемой зоне – в радиусе 6,3 км от очага заболевания – птицу уничтожать не будут, но вся она должна быть в кратчайшие сроки вакцинирована.