Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в Тюменской области на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино, сообщает региональный оперативный штаб.

Зоной наблюдения являются территории населенных пунктов Червишево, Леваши и деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры Тюменского района Тюменской области.

Карантин устанавливается до принятия решения об его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, публикуется на портале правовой информации.

Евгений Бабенко