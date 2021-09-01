Поисковики региона сразятся за звание лучших в России

| Фото: Областной поисковый центра им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центра им. Артура Ольховского

Четыре команды поисковиков Тюменской области "Савояр", "Русичи", "Санбат" и "Кречет" представят регион на межрегиональных военно-поисковых сборах "К поиску готов!". Соревнования пройдут в Челябинской области с 27 сентября по 1 октября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра Мария Котомина.

По ее словам, более 300 поисковиков, в том числе 20 – из Тюменской области, соберутся на территории Чебаркульской воинской части № 89547, чтобы посоревноваться за право быть лучшими в поисковом деле. В течение пяти дней ребятам предстоит посетить лекции, мастер-классы и дискуссионные площадки с выступлением экспертов для подготовки к следующему полевому сезону. Кроме того, посоревноваться в знании военной археологии, топографии, истории вооружения и обмундирования Красной армии и другим направлениям поисковой деятельности.

"К примеру, на конкурсе "Щуповой поиск" нужно будет обнаружить как можно больше предметов с помощью щупа – главного инструмента поисковика, который служит для обнаружения предметов под землей. Следующий конкурс – археологический – необходимо найти закопанный пластиковый скелет и правильно эксгумировать – грамотно расчистить и заполнить документальный протокол", - пояснила Мария Котомина.

Один из самых ярких конкурсов – это военно-поисковая тропа, добавила она. Молодые люди бегут дистанцию, преодолевают препятствия, ползут по танкам, на скорость ищут предметы металлоискателем.

Помимо очных соревнований поисковые отряды готовят заранее визитную карточку отряда, видеосюжет и работу для конкурса "Музей одного экспоната".

Победителям вручат туристическое снаряжение и все, что нужно в поисковых экспедициях.

Инна Кондрашкина