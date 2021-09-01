На смену теплу в Тюмень придет небольшое похолодание

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Похолодание до плюс 8 градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные. Как отмечает центр Фобос, если суббота будет теплой и солнечной, то уже в воскресенье под влиянием южного циклона станет холоднее.

25 сентября в Тюмени ожидается до плюс 15 градусов, день будет солнечным. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 1 градуса.

26 сентября днем максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. В ночные часы похолодает до минус 1.

Начало следующей недели обещает быть прохладным. 27 и 28 сентября днем воздух будет прогреваться до плюс 8 градусов, осадки в эти дни маловероятны. Ночная температура составит от минус 1 до плюс 3 градусов.

29 сентября погода не изменится – днем будет пасмурно и до плюс 7 градусов, ночью – до минус 1.

Любовь Голышева