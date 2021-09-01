Меланхолию можно победить тремя апельсинами: в Тюмени состоялась премьера международного спектакля

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Любовь к трем апельсинам" представили театры "Мимикрия" из Тюмени и Compania Sincara из Лейпцига на сцене МТЦ "Космос" 23 сентября. Знакомство коллективов произошло в Тюмени в 2017 году во время фестиваля "Театральная революция". Путь к премьерному дню оказался тернистым, связанным с пандемией. Результатом совместной работы оказались довольны все.

"Я счастлив, воодушевлен, немного расстроен, потому что первый спектакль мы отыграли, осталось два, потом придется ехать в Германию. Для нас это очень интересный опыт. "Мимикрия" делает свой театр, но у нас есть точки пересечения. Мы хоть и говорили на разных языках, но легко понимали друг друга. Тюменский театр использует в работе приемы, которые применяем и мы, в частности, работа с залом", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер театра Compania Sincara Рико Дитцмайер, который жил в Тюмени, занимался репетициями и постановкой спектакля около двух месяцев.

Спектакль "Любовь к трем апельсинам" − история о потерянном смехе и вновь обретенном. В основе сюжета - королевство Шахматной доски, которое оказалось под угрозой. Король, взяв на воспитание приемного сына, решает передать ему все наследство. Но наследника настигает глубокая меланхолия. И никакие рецепты медиков, к примеру, съедать 32 лимона в день, не помогают. Тогда король, советник Панталон, принцесса Клариче, мечтающая о троне и желающая принцу смерти, и шут Труффальдино думают, как же спасти королевство и избавить принца от хандры, заставить его двигаться и смеяться.

Занятая в постановке актриса театра "Мимикрия" Лена Беженцева отметила уникальность игры четырех актеров, которые выполняли одновременно две, а то и три функции.

"Это многослойная игра, интересная. Маска выполняет три функции – есть я, маска и роль, которую маска играет. И это дает простор для игры: ты можешь существовать как актриса Лена, можешь как маска Доторе или как персонаж, которого этого маска играет, – Король. За счет переключения механизмов ты можешь столько всего показать, рассказать, и это будет интересно наблюдать. Маска – неотъемлемый участник этого действия", - говорит она.

Кстати, над созданием масок для персонажей и костюмов трудилась большая команда, в которую вошли представители fashion-индустрии, – это тюменский дизайнер Ольга Глухих, впервые работающая с театром. Костюмы для актеров создавали художник театра Compania Sincara Франциска Шуберт и художник МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Отдельное внимание – музыке. Аккордеонист, флейтист и скрипач находились на одной сцене с актерами. Подбором композиций занимался германский режиссер. Зрители услышали "Коробушку" и "Трололо". По словам режиссера, актрисы театра "Мимикрия" Майи Шульц, именно через знакомые нам песни германские коллеги хотели предать любовь к России.

"Я счастлива, что премьера состоялась. Актеры вышли на сцену. Ребята из Германии – классные. Они все понимали. Это тот случай, когда театр объединяет. Жанр спектакля "Любовь к трем апельсинам" - комедия, но как любая другая комедия этот спектакль не без драмы", - отметила Майя.

Три огромных апельсина, которые появляются ближе к концу постановки, станут развязкой события. Игра с ними зрителей и актеров приведет меланхоличного принца в действие, он начнет смеяться. Королевство спасено. Спектакль можно увидеть в "Космосе" еще 24 и 25 сентября.

Напомним, проект реализован в рамках Года Германии в России 2020-2021.

Анжела Лебедева