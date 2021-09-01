Тюменца задержали с тушами четырех косуль

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Жителя Тюмени 1957 г. р. остановили на трассе в районе Заводоуковска, в багажнике его автомобиля находились туши четырех косуль. Мужчине предъявлено обвинение в незаконной охоте, сообщает УМВД России по Тюменской области.

"Разрешение у мужчины было только на отстрел одного животного. В беседе он признался в незаконной охоте и показал стражам правопорядка место в лесном массиве вблизи села Боровинка, где разделывал туши убитых косуль. Сумма ущерба, причинённого департаменту по охране животного мира Тюменской области, составила около 150 тысяч рублей", - говорят полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.