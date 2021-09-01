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В Тюменской области в 2022 году модернизируют пять библиотек

Общество, 18:14 24 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять библиотек Тюменской области получат финансирование на модернизацию. Министерство культуры РФ увеличило финансирование в регионы, и теперь вместо трех ранее названных учреждений, сразу пять станут модельными в Тюменской области.

Об этом директор департамента Тюменской области Елена Майер сообщила в своем Instagram.

Средства получат Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района и Городская библиотека №2 Ялуторовска.

"Пусть эта победа станет для вас стимулом к дальнейшему развитию", - пожелала Майер.

Напомним, Молодежная библиотека Ялуторовска, Боровская библиотека Тюменского района, Библиотека № 4 Тюмени - получат по 5 млн рублей на модернизацию.

Поддержка учреждениям культуры будет оказана в рамках нацпроекта "Культура".

Напомним, открытие первой модельной библиотеки в Тюменской области - в Ишиме - прошло 28 сентября 2020 г.

Анжела Лебедева

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# библиотека , национальный проект Культура

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