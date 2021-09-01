В Тюменской области в 2022 году модернизируют пять библиотек
Пять библиотек Тюменской области получат финансирование на модернизацию. Министерство культуры РФ увеличило финансирование в регионы, и теперь вместо трех ранее названных учреждений, сразу пять станут модельными в Тюменской области.
Об этом директор департамента Тюменской области Елена Майер сообщила в своем Instagram.
Средства получат Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района и Городская библиотека №2 Ялуторовска.
"Пусть эта победа станет для вас стимулом к дальнейшему развитию", - пожелала Майер.
Напомним, Молодежная библиотека Ялуторовска, Боровская библиотека Тюменского района, Библиотека № 4 Тюмени - получат по 5 млн рублей на модернизацию.
Поддержка учреждениям культуры будет оказана в рамках нацпроекта "Культура".
Напомним, открытие первой модельной библиотеки в Тюменской области - в Ишиме - прошло 28 сентября 2020 г.
Анжела Лебедева