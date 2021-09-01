Новую систему оценки качества воздуха в малых городах предложили тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую систему для детальной оценки городского климата и качества воздушной среды предложили ученые Тюменского госуниверситета в составе международной научной группы, сообщает пресс-служба вуза.

Разработка позволяет вести мониторинг качества окружающей среды в небольших городах, где нет крупных метеоцентров, но существует проблема с загрязнением воздуха. Предложенные технологии используют те же принципы, что и модели прогноза погоды, только способны рассчитать движение воздуха с гораздо большими деталями.

Авторы провели компьютерный эксперимент в городе Апатиты Мурманской области. Модель с детальным разрешением показала, что шлейф загрязнений накрывает город, в то время как обычная модель показывает, что загрязнения будут сноситься ветром в сторону от города.

По словам старшего научного сотрудника Тюменского госуниверситета Романа Федорова, исследование помогает глубже понять ключевые экологические факторы, обеспечивающие качество жизни людей в природно-климатических условиях северных регионов России.

"Участие ТюмГУ в этом направлении исследований открывает возможность изучить социально-экологические проблемы Тюменского севера на новом качественном уровне и апробировать наши разработки. В настоящее время мы анализируем состояние окружающей среды Надыма", - сказал он.

Добавим, в исследовании участвовали также ученые МГУ, Института физики атмосферы РАН, Института криосферы Земли СО РАН, а также специалисты из Норвегии, Финляндии и Всемирной метеорологической организации.