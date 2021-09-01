Более 100 человек воспользовались услугами виртуального гида в Ишиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 горожан воспользовались услугами виртуального бота "Мартин, проводи Ишим", которого запустил мультицентр "Моя территория" в Ишиме 10 сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила медиаменеджер Елена Большакова.

По ее словам, первый маршрут "Байки около МТ" уже в первый день освоили 15 человек, с каждым днем число желающих погулять в компании Мартина увеличивается.

Всего в маршруте 14 локаций, за 40 минут виртуальный гид проведет экскурсию, расскажет об истории города, архитектурных памятниках и известных людях прошлого. Стартовая точка – само здание мультицентра (МТ), которое расположено в исторической части города.

"Мы предлагаем туристам очень интересную подачу материала, это не статичная классика, а новое слово в жанре городских путешествий. К примеру, на одной из локаций Мартин говорит, что об этом месте вам лучше расскажет купец такой-то, который жил в 19 веке. И экскурсант слушает повествование от лица купца или других исторических персонажей, которых профессионально озвучили тюменские актеры", - рассказала Елена Большакова.

Недавно сотрудники мультицентра провели конкурс "Пройти Мартина за 24 часа" и увидели, что люди действительно проходят весь маршрут своими ногами, а не виртуально. Для этого участникам предложили вопросы, ответы на которые можно было получить, лишь отсканировав QR-коды, размещенные на каждой из 14 локаций.

Кстати, для того, чтобы составить достоверный, интересный и подробный маршрут, ребятам пришлось потрудиться. Они плотно поработали с ишимскими музейщиками и краеведами, заглянули в архив и прочли много книг об истории родного города.

Инна Кондрашкина