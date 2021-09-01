Тоболяков приглашают на беговую экскурсию с Мартином

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивная экскурсия по стрит-артам объединит беговые клубы Тобольска 26 сентября. Виртуальный гид Мартин расскажет истории появления арт-объектов и познакомит с их создателями.

Маршрут "По стрит-артам" разработан в рамках проекта "Вектор улиц" на платформе приложения Телеграм. Беговым сообществам города предлагается испытать виртуального гида Мартина в адаптированном формате. Присоединиться к познавательной пробежке в легком темпе может любой желающий.

"Благодаря традиционному полумарафону, спортсменов в Тобольске станет больше в начале октября. Чтобы познакомить их с современным городским искусством, мы решили переформатировать готовый маршрут в беговую экскурсию. Команда проекта поддерживает здоровый образ жизни и попробует объединить его со знакомством с арт-объектами. Так мы покажем те достопримечательности, которые обычно скрыты от туристов. Местные жители тоже узнают немало нового о городе, — рассказала руководитель проекта "Вектор улиц" Светлана Спехова.

Старт маршрута — 26 сентября в 8 утра от студии сладостей в 8 микрорайоне (строение 12а). Протяженность — 5,4 км. С собой необходимо взять телефон, наушники и перейти по ссылке для запуска приложения.

Маршрут включает 10 локаций и содержит рассказы уличных художников об этапах создания работ, воспоминания жителей о городском пространстве, быте и некоторых реновациях в благоустройстве, пишет "Мегатюмень".