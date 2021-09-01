Молодые ученые ТИУ разработали систему обратной связи для протеза

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студенты Тюменского индустриального университета Руслан Калимуллин и Виктория Сивухина работают над созданием платформы для протезов рук. Она будет собирать, анализировать биоэлектрические данные пациента и улучшать качество жизни человека, перенесшего потерю конечности за счет восстановления системы обратной связи.

Как сообщает пресс-служба вуза, Руслан и Виктория обучаются на направлении подготовки "Биотехнические системы и технологии" по профилю "Биотехнические и медицинские аппараты и системы" и занимаются изучением электро-нейрофизиологических процессов в организмах экспериментальных животных и человека.

Также они заняты разработкой нейрокомпьютерного интерфейса под научным руководством главного врача Федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова.

Новая модель интерфейса способна обеспечивать восстановление системы обратной связи за счет стимуляции нервных волокон в реальном времени. Для достижения результата необходимо завершить экспериментальные исследования, создать и провести тестирование систем получения, анализа и обработки биомедицинских сигналов. Далее предстоит сборка опытного образца и усовершенствование технологии.

"Мы решили создать устройство, которое будет соединять нервную систему пациентов и протез верхних конечностей, позволит добиться более информативного сигнала с нервов на конечности, восстанавливая в итоге двигательные и сенсорные функции организма и улучшая качество их жизни", - отметил Руслан Калимуллин.