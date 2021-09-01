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Более 28 мешков мусора собрали тюменцы на пруду Чистый

Общество, 12:37 27 сентября 2021

Молодая гвардия

Более 28 мешков мусора собрали активисты и волонтеры при уборке пруда Чистый в Тюмени. В заключительной в этом сезоне акции "Чистый пруд" тюменского отделения "Молодой гвардии" приняли участие более 50 человек.

Мусор организаторы сортировали по пакетам — бумага, пластик, стекло и неперерабатываемый мусор, сырье сдали на переработку. Активистам "Молодой гвардии" помогали сотрудники управления Росреестра по Тюменской области и студенты Тюменского медицинского колледжа.

Акция "Чистый пруд" в рамках проекта "ЭкоМГЕР" длилась три месяца, за это время волонтеры "Молодой гвардии" прибрали 25 водоемов на территории юга Тюменской области и сдали на переработку пять тонн мусора.

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# водоемы , Молодая гвардия , уборка мусора

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