Во всех ФАПах областной больницы № 19 появился высокоскоростной Интернет

| Фото: пресс-служба Областной больницы № 19 | Фото: пресс-служба Областной больницы № 19

Интернет стал доступен во всех 38 фельдшерско-акушерских пунктах Областной больницы № 19 Тюменского района, включая территориально удаленные. В 16 ФАПах высокоскоростной интернет был проведен в 2020 году, в восьми ФАПах – в 2021 году, сообщает пресс-служба медучреждения.

Теперь рабочие места фельдшеров полностью автоматизированы, медики прошли обучение и успешно работают в информационной системе управления ресурсами медицинской организации Тюменской области.

"Сейчас в фельдшерско-акушерских пунктах областной больницы появилась возможность работать в региональной медицинской информационной системе, вести электронные медицинские карты пациентов, просматривать их анализы и данные о посещениях больниц, выписывать больничные листы и рецепты и записывать на прием к профильным специалистам. Все это, безусловно, позволит улучшить качество оказания медицинских услуг в населенных пунктах Тюменского района", – рассказал главный врач Областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

Он отметил, что повысить качество медицинской помощи в сельской местности можно, увеличив ее доступность путем внедрения телемедицины: "Для нас принципиально важно использовать эти цифровые технологии для проведения телемедицинских сеансов, консультаций с узкими специалистами в режиме удаленного доступа и для связи ФАПов с больницей".