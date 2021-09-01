Сайт детского телефона доверия работает в новом формате

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Сайт общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 заработал в обновленном формате. Он стал более удобным для пользования, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Для тех, кто заходит на сайт со смартфонов акцент сделан на номере телефона и возможности сделать звонок, нажав на значок телефонной трубки в главном меню. Помимо традиционных статей и инфографики, в новой версии сайта появилась рубрика "Часто встречающиеся ситуации". В ней психолог разбирает наиболее актуальные кейсы с запросами от детей и подростков. В специальном разделе "Взрослым" собраны материалы, помогающие разобраться в коллизиях детско-родительских отношений и найти выход.

В редакционных материалах можно найти информацию о телефоне доверия. В специальном меню выделены статьи, отвечающие на главные вопросы тех, кто только думает обратиться за помощью. Также можно найти информацию о графике работы психологической службы в своем регионе и задать вопросы о детском телефоне доверия в чате.

Разнообразные и полезные с практической точки зрения материалы для школьных психологов, педагогов и других заинтересованных специалистов в новой версии сайта представлены в разделе "Медиа". Видео- и аудиоролики, записи прямых эфиров и другие медиаматериалы, можно использовать в самостоятельной работе с любыми детскими коллективами.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей — один из проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За десять лет работы специалисты службы экстренной психологической помощи приняли порядка 10,5 млн телефонных обращений. С сентября 2016 года у детского телефона доверия появился сайт.