  • 27 сентября 202127.09.2021понедельник
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сайт детского телефона доверия работает в новом формате

Общество, 12:12 27 сентября 2021

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Сайт общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 заработал в обновленном формате. Он стал более удобным для пользования, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Для тех, кто заходит на сайт со смартфонов акцент сделан на номере телефона и возможности сделать звонок, нажав на значок телефонной трубки в главном меню. Помимо традиционных статей и инфографики, в новой версии сайта появилась рубрика "Часто встречающиеся ситуации". В ней психолог разбирает наиболее актуальные кейсы с запросами от детей и подростков. В специальном разделе "Взрослым" собраны материалы, помогающие разобраться в коллизиях детско-родительских отношений и найти выход.

В редакционных материалах можно найти информацию о телефоне доверия. В специальном меню выделены статьи, отвечающие на главные вопросы тех, кто только думает обратиться за помощью. Также можно найти информацию о графике работы психологической службы в своем регионе и задать вопросы о детском телефоне доверия в чате.

Разнообразные и полезные с практической точки зрения материалы для школьных психологов, педагогов и других заинтересованных специалистов в новой версии сайта представлены в разделе "Медиа". Видео- и аудиоролики, записи прямых эфиров и другие медиаматериалы, можно использовать в самостоятельной работе с любыми детскими коллективами.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей — один из проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За десять лет работы специалисты службы экстренной психологической помощи приняли порядка 10,5 млн телефонных обращений. С сентября 2016 года у детского телефона доверия появился сайт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский телефон доверия , психологи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 27.09.2021Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по качеству ведения регистра сахарного диабета РФ
12:49 27.09.2021На Ямале режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до конца 2021 года
12:37 27.09.2021Более 28 мешков мусора собрали тюменцы на пруду Чистый
12:24 27.09.2021Во всех ФАПах областной больницы № 19 появился высокоскоростной Интернет