После блокировки счетов стройфирма выплатила работникам 14 миллионов рублей

| Фото: УФССП Тюменской области | Фото: УФССП Тюменской области

Зарплату на сумму 14 млн рублей помогли получить судебные приставы 70 тюменским строителям. Как сообщает УФССП Тюменской области, заказчик не спешил рассчитываться с нанятыми работниками.

Судебный пристав уведомил руководителя организации о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, а также был вынужден применить меры.

Блокировка счетов строительной фирмы приостановила финансовые операции предприятия, что послужило стимулом к погашению всей суммы долга перед работниками.