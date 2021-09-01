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После блокировки счетов стройфирма выплатила работникам 14 миллионов рублей

Общество, 18:32 27 сентября 2021

УФССП Тюменской области | Фото: УФССП Тюменской области

Зарплату на сумму 14 млн рублей помогли получить судебные приставы 70 тюменским строителям. Как сообщает УФССП Тюменской области, заказчик не спешил рассчитываться с нанятыми работниками.

Судебный пристав уведомил руководителя организации о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, а также был вынужден применить меры.

Блокировка счетов строительной фирмы приостановила финансовые операции предприятия, что послужило стимулом к погашению всей суммы долга перед работниками.

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# долги по зарплате , судебные приставы

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