В Тюмени медики спасли от удушья десятилетнего мальчика

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада скорой помощи спасла от удушья мальчика 10 лет, ребенок начал задыхаться от приступа острого ларинготрахеита ночью 26 сентября, сообщает областной департамент здравоохранения.

Скорую вызвала мать пациента, она не смогла сообщить причины приступа, потому что оказывала мальчику первую помощь – делала ингаляцию, которая облегчила состояние ребенка до прибытия бригады. Приехавшие медики продолжили ингаляцию гормонами по пути в больницу, чтобы уменьшить отек гортани и голосовых связок.

По словам врача скорой медицинской помощи Марии Колясниковой, верхние дыхательные пути у ребенка намного короче и уже, чем у взрослого, поэтому при ОРВИ отек и спазм могут развиться стремительно и привести к стенозу — частичному или полному сужению просвета гортани, препятствующего нормальному дыханию.

При возникновении приступа врач советует родителям не впадать в панику, а срочно вызвать скорую и начать оказывать первую помощь: проветрить в комнате, закапать в нос сосудосуживающие капли, дать обильное питье и сделать ингаляцию с глюкокортикоидом.

По информации областной станции скорой помощи, с 25 по 26 сентября врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 86 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 595 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 545 пациентов.