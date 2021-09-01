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Жителям Тюменской области предлагают поучастововать в бердинг-ралли

Общество, 08:27 29 сентября 2021

группа ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте

Командное бердинг-ралли на автомобилях пройдет в Тобольске 2 октября. Акция приурочена ко Всемирным дням наблюдений птиц и призвана обратить внимание на проблемы сохранения их мест обитания.

Главная задача на бёрдинг-ралли — за отведенное время сфотографировать, а затем правильно определить как можно больше видов птиц. Для участия в ралли нужно собрать команду от двух до пяти человек, иметь автомобиль для передвижений и фотоаппарат.

Маршрут ралли протяженностью около 140 км пройдет по дорогам общего пользования, он составлен так, чтобы участники соревнований смогли встретить лесных и луговых птиц, например коршунов, ястребов, дятлов, водоплавающих и околоводных пернатых — лебедей, чибисов, а также птиц, обитающих вблизи жилья, например грачей и синиц. Для новичков в орнитологии на картах будут отмечены места наиболее вероятной встречи птиц, сообщают корпоративные коммуникации "ЗапСибНефтехима".

Для участия в бердинг-ралли нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке до 20 часов 1 октября.

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# птицы , СИБУР

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