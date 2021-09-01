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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы смогут сделать бесплатную прививку в частной клинике

Общество, 09:19 29 сентября 2021

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике смогут россияне с 1 октября, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", - сказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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# Государственная дума , клиника , прививка

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