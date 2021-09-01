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Двести юных гимнасток выступят на открытом турнире на приз главы Тюмени

Спорт, 08:27 30 сентября 2021

Тюменский городской многопрофильный центр

Открытый турнир по художественной гимнастике среди девочек старше 11 лет пройдет в спортивном комплексе "Строймаш" с 1 по 3 октября. Соревнования на приз главы города Тюмени состоятся в восьмой раз.

В индивидуальном и групповом многоборье выступят 200 тюменских гимнасток. Начало соревнований - 1 октября в 9 часов 30 минут. Вход на мероприятие ограничен.

Церемония награждения призеров и победителей пройдет 2 октября в 15 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

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# гимнастика , соревнования

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