Двести юных гимнасток выступят на открытом турнире на приз главы Тюмени

Тюменский городской многопрофильный центр Тюменский городской многопрофильный центр

Открытый турнир по художественной гимнастике среди девочек старше 11 лет пройдет в спортивном комплексе "Строймаш" с 1 по 3 октября. Соревнования на приз главы города Тюмени состоятся в восьмой раз.

В индивидуальном и групповом многоборье выступят 200 тюменских гимнасток. Начало соревнований - 1 октября в 9 часов 30 минут. Вход на мероприятие ограничен.

Церемония награждения призеров и победителей пройдет 2 октября в 15 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.