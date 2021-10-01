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Велосипедист получил тяжелые травмы после аварии на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 12:15 29 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Велосипедист госпитализирован с тяжелыми травмами после аварии на 28-м км трассы Тюмень - Омск, которая произошла вечером 28 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Kia Venga сбил велосипедиста, ехавшего в попутном с транспортом направлении посередине проезжей части, в 21 час. Личность велосипедиста устанавливается. На вид ему примерно 40 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Отметим, в 2021 году с участием велосипедистов в Тюменской области произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 99 ранены.

28 сентября на дорогах Тюменской области произошли семь ДТП. Травмы в них получили 10 человек.

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# велосипедисты , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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