Велосипедист получил тяжелые травмы после аварии на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Велосипедист госпитализирован с тяжелыми травмами после аварии на 28-м км трассы Тюмень - Омск, которая произошла вечером 28 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Kia Venga сбил велосипедиста, ехавшего в попутном с транспортом направлении посередине проезжей части, в 21 час. Личность велосипедиста устанавливается. На вид ему примерно 40 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Отметим, в 2021 году с участием велосипедистов в Тюменской области произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 99 ранены.

28 сентября на дорогах Тюменской области произошли семь ДТП. Травмы в них получили 10 человек.