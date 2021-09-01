Жители Тюменской области могут поздравить пожилых людей с праздником подпиской на газеты и журналы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почта России предлагает оформить в подарок ветеранам войны, пожилым людям, бабушкам и дедушкам, подопечным домов престарелых подписку на газеты и журналы.

По информации тюменского отделения Почты России", люди пожилого возраста хотят быть в курсе событий в регионе и в стране, поэтому им интересны областные и региональные печатные издания.

В подписном каталоге Почты России представлены общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные печатные издания. Оформить благотворительную подписку можно на сайте, в мобильном приложении Почты России (раздел "Ещё"), во всех почтовых отделениях Тюменской области или с помощью почтальона на дому. Для этого нужно выбрать регион и социальное учреждение, а почта доставит издания получателям. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.

Еще один способ порадовать близкого человека – отправить красивое послание почтой. Открытка, выбранная и оформленная с душой, всегда дарит радость. Кстати, сама почтовая открытка, тоже отмечает день рождение. 1 октября ей исполнится 152 года, добавили сотрудники почты.