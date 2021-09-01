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Три тюменских вуза вошли в Топ-100 лучших вузов России по версии RAEX

Общество, 14:20 29 сентября 2021

молодежка ТюмГУ во Вконтакте | Фото: молодежка ТюмГУ во Вконтакте

Три тюменских вуза вошли в Топ-100 лучших российских высших учебных заведений по версии рейтингового агентства RAEX.

Все три вуза не улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2020 годом. ТюмГУ на сегодня занимает 75 позицию, в 2020 году он был 66; ТИУ - 89, в 2020-м - 71 и Тюменский ГМУ - 95, в 2020-м - 90.

Напомним, в 2021 году стартует программа "Приоритет 2030", самая масштабная программа по поддержке вузов в истории России.

Тюменский государственный медицинский и Тюменский государственный университеты защитили стратегию своего развития и по условиям программы получат по 100 млн рублей.

Всего в проект "Приоритет-2030" вошли 106 университетов из 49 городов, в том числе 10 медвузов.

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# вузы , рейтинг RAEX

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