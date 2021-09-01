Алексей Свистунов: опыт участников первого арктического заплыва поможет летчикам, полярникам и морякам

| Фото: Газпромнефть – Ямал | Фото: Газпромнефть – Ямал

Успешный заплыв "Арктический километр" от одного ледокола до второго стал неоценимым опытом для будущих поколений летчиков, полярников и моряков, считает главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

"Теперь все знают, что вполне реально проплыть один километр от одного судна до другого в арктических водах, возможно, кому-то это спасет жизнь", - подчеркнул он.

Достижение моржей из Тюмени вошло в Книгу рекордов России.

Капитан команды руководитель центра закаливания "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков рассказал, что такого приключения у него еще не было, и поздравил участников с рекордом, который навсегда вошел в историю России.

Один из пловцов-рекордсменов Валерий Щукин отметил, что чувствовать себя первопроходцем в таких суровых условиях – это ни с чем не сравнимые ощущения.

"Самым неожиданным в моем заплыве было то, что порвалась резинка у очков. Вода же показалась не такой холодной, в какой мы обычно плаваем, здесь еще не зима. Если предположить, что меня не пустили и развернули плыть обратно, то я бы справился", - отметил пловец.

Валерий Щукин рассказал, что команде есть к чему стремиться. Можно попробовать свои силы во всемирном клубе "Ледяная миля", в котором чуть более 300 человек проплыли одну милю, что составляет 1 км 610 метров в ледяной воде.

"Россиян там не больше 10 человек, у нас есть все шансы пополнить ряды клуба", - подчеркнул он.

Напомним, заплыв приурочен к 10-летию проекта "Новый Порт". Съемочная группа информационного агентства "Тюменская линия" в составе экспедиции на месте поздравила спортсменов с рекордом.

Моржи из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" проплыли 1 км от ледокола "Андрей Вилькицкий" до судна "Александр Санников" в районе нефтеналивного терминала компании "Газпромнефть – Ямал" "Ворота Арктики".

Инна Кондрашкина