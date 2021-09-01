Тоболяков ожидает кинопикник с горячим чаем

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" во ВКонтакте (архив)

Семейный кинопикник пройдет на Базарной площадки в Тобольске 29 и 30 сентября с 17 до 21 часа, сообщает администрация города.

Запланированы показы детского и семейного кино. 29 сентября в 17 часов начнется показ фильма "Конек-горбунок", в 18 часов 10 минут - "Белое солнце пустыни". В 19 часов 25 минут ожидается просмотр кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию".

30 сентября в 17 часов начнется мультфильм "Бэмби". В 18 часов 10 минут всех ждут на комедию "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". В 19 часов 30 минут покажут фильм "Бриллиантовая рука".

Зрителей будут угощать горячим чаем.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.