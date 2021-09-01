Тюменцев призывают во Всемирный день сердца обратить внимание на свое здоровье

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Обратить внимание на свое здоровье призывают тюменцев врачи Во Всемирный день сердца, который отмечается 29 октября. Сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

Тюменские врачи на протяжении практически двух десятков лет проводят уникальные операции пациентам, от которых отказались коллеги, в том числе и зарубежные. Всегда верить в чудо и надеяться даже тогда, когда надежды нет, призывает заведующий вторым детским кардиохирургическим отделением областной больницы № 1 Тюмени Кирилл Горбатиков.

"Некоторые вещи нельзя объяснить с рациональной точки зрения. Новорождённые дети, поступившие в крайне тяжелом состоянии, сейчас ходят в школу и радуют родителей оценками", - сказал он.

Тюменские кардиологи ежегодно спасают тысячи пациентов. Операционные оснащены самым современным оборудованием. Операции, которые делают в Тюмени, отмечают на международном уровне. В 2021году впервые в регионе была проведена операция по трансплантации сердца. Пациент чувствует себя хорошо.