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Житель Казанского района отработает 120 часов за хранение наркотиков

Происшествия, 17:25 30 сентября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К 120 часам обязательных работ приговорили жителя дер. Малая Ченчерь Казанского района за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как следует из материалов дела, селянин на своем приусадебном участке вырастил наркосодержащий дикий мак, собрал урожай и стал хранить его в автомобиле, для личного употребления.

21 июля 2021 года его "Ладу Приору" остановили сотрудники полиции, и при досмотре и обнаружили наркотики общей массой около 20 гр.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Поскольку по месту жительства мужчина характеризуется удовлетворительно, и ранее он не был судим, ему назначено 120 часов обязательных работ.

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# Казанский район , наркотики , обязательные работы , уголовное дело

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