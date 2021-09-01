ФК "Тюмень" в гостях встретится со "Звездой"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Спортсмены ФК "Тюмень" встретятся на выезде с пермской "Звездой" 30 сентября. Как сообщает пресс-служба тюменской команды, в этом сезоне коллективы играли в 1/128 финала Бетсити-Кубка России.

В конце июля на тюменском стадионе "Геолог" основное время не выявило победителя. Героем серии пенальти стал вратарь сибиряков Станислав Антипин. Благодаря ему тюменцы тогда победили со счетом 5:4.

Правда, на этот раз Антипин не сыграет – в клубе решили не спешить с возвращением в команду основного голкипера, который недавно получил повреждение ноги.

Есть изменения и у "Звезды". К примеру, чуть больше недели на пост главного тренера пермской команды заступил Валерий Петраков. В Тюмень же "Звезда" приезжала под руководством Константина Парамонова.

Матч начнется в 18 часов 30 минут. Ссылку на ТВ-трансляцию пермский клуб предоставит в день игры. Основные события футбольной встречи также будут доступны в клубном Telegram-канале.