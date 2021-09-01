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Октябрь в Тюмени начнется с похолодания и заморозков

Общество, 12:39 30 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С прохладной и дождливой погоды начнется второй месяц осени в Тюмени.

Как отмечает центр Фобос, 1 октября в областном центре в течение суток будет пасмурно, в утренние часы и днем пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха, по сравнению с предыдущими днями недели, понизится. В дневные часы она не превысит 5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса.

Синоптики также прогнозируют сильный туман. В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, влажность воздуха – 63%.

Любовь Голышева

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