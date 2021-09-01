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В Тюмени у должника по кредитам забрали Audi

Общество, 17:16 30 сентября 2021

УФССП по Тюменской области

У тюменца, который является должником по 12 исполнительным производствам по кредитам и налоговым сборам на сумму 1млн 800 тыс. рублей, арестовали автомобиль Audi в ходе рейда судебных приставов и ГИБДД.

С помощью комплексов "Крис-П" задержано 240 транспортных средств должников, 43 автомобиля арестовано.

"Женщина, ехавшая на автомобиле своей родственницы и не являющаяся его собственником, не подозревала, что транспортное средство имеется в информационной базе должников. Она со скандалом вышла из салона, закрыла автомобиль и ушла с места проведения рейдового мероприятия. Арестованный Hyundai помещен на штрафстоянку для дальнейшего разбирательства", - рассказали приставы.

Пятеро должников по алиментам в ходе рейда оплатили 1 млн 200 тыс. рублей.

Рейды на дорогах судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся регулярно и они имеют хорошие результаты в работе по исполнению решений судов, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

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# судебные приставы

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