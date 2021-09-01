Андрей Агарков: для заплыва в Арктике даже моржам нужна специальная подготовка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Даже очень сильный морж, который может находиться в воде до 10 минут, для заплыва в Арктике должен тренироваться, потому что плыть и находиться в воде – это разные вещи.

Об этом на пресс-конференции, посвященной новому арктическому рекорду – 20-минутному заплыву в Обской губе на 1 км между двумя ледоколами, сказал капитан команды, руководитель центра закаливания "АквАйСпорт-Тюмень" и главный идейный вдохновитель Андрей Агарков.

Он отметил, что на заплыв был отбор, который учитывал холодовую и физическую тренированность претендентов.

"Кроме того, все моржи в обычной жизни работают и не каждый мог уехать так далеко и надолго, ведь экспедиция была рассчитана на неделю, а мы уложились в один день. Девушки, которые занимаются у нас в клубе, – действующие спортсменки, они были заняты, поэтому пригласили Наталию Усачеву", - пояснил он.

Андрей Агарков считает, что в холодную воду может окунуться каждый и мало кому это не понравится. Но все нужно делать постепенно и под наблюдением.

По словам главного редактора Книги рекордов России Алексея Свистунова, самые лучшие и уникальные достижения в холодовой дисциплине представляют в Тюмени.

"То, что делают в "АквАйСпорт-Тюмень", – это фейерверк триумфов, которыми ни одна организация России не может похвастаться. Подвесить шестнадцатикилограммовую гирю и опустить человека в прорубь, чтобы он еще и плыл, или организовать заплыв с флагами, когда 102 человека одновременно синхронно плывут – достижения из достижений. Сейчас новый рекорд – преодоление "Арктического километра". Такого количества достижений нет ни у кого в этом виде спорта", - подчеркнул Алексей Свистунов.

Напомним, заплыв приурочен к 10-летию проекта "Новый Порт". Съемочная группа информационного агентства "Тюменская линия" принимала участие в экспедиции.

Моржи из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Тимофей Святов, Валерий Щукин, Юрий Неупокоев, Альберт Собиров, Игорь Филатов и Стас Каренгин, а также гостья из Красноярска Наталия Усачева проплыли 1 км от ледокола "Андрей Вилькицкий" до судна "Александр Санников" в районе нефтеналивного терминала компании "Газпромнефть – Ямал" "Ворота Арктики".

| Фото: Газпромнефть - Ямал | Фото: Газпромнефть - Ямал

Инна Кондрашкина