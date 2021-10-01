В Тюмени 36 продавцов работали без касс на рынках

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Налоговая служба Тюменской области в 2021 году провела инвентаризацию 19 рынков, ярмарок и иных торговых пространств, на которых работают более 750 арендаторов.

В ходе проведенных проверок, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, установлены факты нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

"36 налогоплательщиков привлечены к административной ответственности, вынесены представления об устранении выявленных нарушений",- отмечено в сообщении.

При осуществлении расчетов продавец обязан выдать покупателю кассовый чек, который является первичным документом, подтверждающим приобретение товара.

На основании выданного чека в случае приобретения некачественного товара покупатель может предъявить претензию продавцу. Поэтому наличие чека важно для потребителя при защите своих прав.