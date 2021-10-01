Жители дома в Тюмени по ул. 50 лет ВЛКСМ возвращаются в квартиры после ЧП с газом

| Фото: "Тюмень — наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во Вконтакте

Жители дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 в Тюмени, конструкции которого были повреждены взрывом бытового газа, возвращаются в квартиры. Как сообщает администрация Тюмени, работы в здании полностью завершены, управляющая компания выполнила чистовую отделку подъездов.

Напомним, 20 сентября 2020 года в этом доме в результате взрыва бытового газа на втором этаже были повреждены, а в некоторых квартирах полностью разрушены стены, выбиты окна.

Дом обследовали, выявили дефекты, в том числе и те, которые появились до происшествия с газом. С учетом рекомендаций экспертов отремонтировали строительные конструкции и инженерные коммуникации.

В настоящее время поставка коммунальных ресурсов в дом, за исключением газа, осуществляется в полном объеме. Для пуска газа специалистам нужно проверить систему газоснабжения в каждой квартире. Время опрессовки газопроводов согласовали с жителями дома.

Следующим шагом станет ремонт самих квартир. Муниципальные квартиры отремонтируют за счет средств бюджета города по контрактам.

Собственникам поврежденных квартир губернатор Тюменской области распорядился выдать материальную помощь. Размер выплаты определен индивидуально. По каждой квартире составили дефектные ведомости и сметы. Выплата помощи началась 30 сентября.