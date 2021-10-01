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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

3 тысячи 600 голов птицы привили от гриппа в Тюменского районе

Общество, 17:16 01 октября 2021

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Более 3 тыс. 600 голов птицы вакцинировано от птичьего гриппа в Тюменского районе, очаг заболевания на территории муниципального образования ликвидирован.

Как сообщает пресс-служба администрации района, работы будут продолжены до полной вакцинации поголовья. Карантинные меры в очаге заражения предусмотрены на 21 день после последнего убоя птицы.

В настоящее время в угрожаемой зоне остаются населенные пункты Черная Речка, Друганова и Костылева, там сохраняется запрет на ввоз и вывоз инкубационного яйца, заготовку и вывоз кормов для птиц и выгульное содержание птицы.

В зоне наблюдения остаются села Червишево, Леваши, деревни Большие Акияры, Малые Акияры и Чаплык.

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# вакцинация , птичий грипп

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