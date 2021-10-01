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Тюменцы заплатят по 200 тысяч рублей за торговлю контрафактом

Общество, 18:26 01 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Продавцов контрафактной одежды наказали в Тюмени. Мужчина и женщина выплатят по 200 тыс. рублей штрафа в доход государства, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что подсудимые продавали спортивную одежду и обувь под видом известных торговых марок. Размер ущерба, причиненного правообладателям, составил более 2,6 млн рублей.

16 февраля сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность тюменцев. Контрафактная одежда и обувь будут уничтожены.

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# контрафакт , суд , штраф

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