Тюменцы заплатят по 200 тысяч рублей за торговлю контрафактом

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Продавцов контрафактной одежды наказали в Тюмени. Мужчина и женщина выплатят по 200 тыс. рублей штрафа в доход государства, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что подсудимые продавали спортивную одежду и обувь под видом известных торговых марок. Размер ущерба, причиненного правообладателям, составил более 2,6 млн рублей.

16 февраля сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность тюменцев. Контрафактная одежда и обувь будут уничтожены.