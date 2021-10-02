Дмитрий Грамотин: тюменские серебряные добровольцы заняты во всех сферах деятельности

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десять лет назад в Тюмени собралась первая группа волонтеров 55+ из 25 человек, а сегодня в Тюменской области действуют 8 тыс. серебряных добровольцев. Об этом в ходе открытия V всероссийского форума серебряных добровольцев #МыВместе #МолодыДушой" рассказал директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

Высокие показатели Тюменской области в поддержке и развитии серебряного добровольчества определили выбор региона в качестве площадки для проведения форума в 2021 году.

"Важно и то, что эти люди не заняты каким-то одним узким направлением, а заняты во всех сферах волонтерской деятельности, - добавил Дмитрий Грамотин. - Это и педагогическое направление, и спорт, и культура, и акция #МыВместе и много другое".

В каждом муниципальном образовании и населенном пункте области сегодня есть организация волонтеров старшего поколения.

В 2018 году Тюменский областной геронтологический центр одним из первых в России стал победителем всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров серебряного волонтерства в регионах России, на его базе создан региональный ресурсный центр, он же штаб-квартира добровольцев старшего возраста.

Ежегодно проекты серебряных волонтеров Тюменской области становятся полуфиналистами и финалистами всероссийского конкурса "Доброволец России". На протяжении двух лет инициативы тюменцев получают грантовую поддержку федерального конкурса "Молоды душой".

Напомним, форум серебряных добровольцев проходит в Тюмени с 1 по 3 октября. Его участниками стали 500 представителей со всех регионов России. Среди них - волонтеры-наставники, активисты добровольческих объединений, а также представители органов исполнительной власти, ответственные за развитие серебряного добровольчества в субъектах.

Организаторами форума являются федеральное агентство по делам молодежи, "Роспатриотцентр", ассоциация волонтерских центров, фонд "Память поколений" и правительство Тюменской области.

Николай Ступников