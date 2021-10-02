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Фестиваль путешественников прошел под Тюменью в День туризма

Общество, 18:47 02 октября 2021

Фото: департамент физической культуры Тюменской области

Фестиваль путешественников "Одиссея" прошел в Тюменской области в честь Международного дня туризма. Главным его событием стала "Тюменская тропа" – ежегодная акция для всех желающих прогуляться.

"Мы решили показать, что туризм – это доступно и интересно, дать возможность прогуляться и попробовать разное: пешеходную дистанцию, горную и водную", - сообщил организатор фестиваля Александр Черепанов. Участникам предложили пройти по пешеходным маршрутам длиной от 3,5 до 21 километра, сообщает "Вслух.ру".

В акции участвовали тюменские школьники. Активисты Российского движения школьников отделения школы №22 выбрали маршрут в 21 километр. "Очень понравилось. 21 километр ощущается легко, на удивление: красивые пейзажи, очень легко дышится", - рассказала участница фестиваля Алиса Зорина.

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